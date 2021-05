Dopo il lungo stop, il Mermet di Alba riapre al pubblico per il big match Campagno-Vacchetto

È una ripartenza anche per lo sferisterio Mermet di Alba, che – dopo il lungo stop dettato dall’emergenza Covid – torna ad ospitare la Serie A di pallapugno.

Il campo da gioco ospiterà infatti il big match Campagno-Vacchetto, in programma mercoledì 2 giugno alle ore 20.

Nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, le porte del Mermet si riapriranno al pubblico. La “Pallapugno Albeisa” potrà dunque non solo debuttare in casa, ma potrà farlo alla presenza dei suoi tifosi.

COME PARTECIPARE: LA BIGLIETTERIA

Per le disposizioni in materia di sicurezza sanitaria, sarà garantito l’ingresso di solo il 25% della capienza, pertanto potranno accedere alla sfida di mercoledì soli 180 spettatori.

Per partecipare è molto semplice. La prenotazione è obbligatoria, ma sarà sufficiente inviare i propri dati ed un proprio contatto telefonico ai seguenti indirizzi mail o telefonici: giuseppe.perosino53@gmail.com, 3388248245, 3920845862.

I posti saranno ovviamente disponibili per i primi 180 prenotati, fino ad esaurimento. I prenotati potranno entrare con un numero corrispondente al proprio posto a sedere, in cui rimanere durante la partita.

Gli spettatori, dopo aver inoltrato richiesta di prenotazione, verranno contattati sia in caso di risposta affermativa che negativa. Una volta esauriti i posti, verrà stilata una lista di attesa dalla quale l’organizzazione attingerà in caso di rinuncia da parte dei prenotati.

REGOLAMENTO

Per quanto riguarda l’evento, sarà obbligatorio indossare la mascherina e rimanere nel posto assegnato. Sarà possibile usufruire del bar, ma non stazionare di fronte allo stesso (né sulle scale o nelle altre aree), ritornando quindi al proprio posto. Nel caso la partita si prolungasse oltre l’orario delle 22.45 la sfida sarà sospesa ed il pubblico dovrà sfollare per non superare il coprifuoco delle 23.