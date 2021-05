Calcio, Eccellenza (B): ottava giornata, le partite in programma

Torna, domenica 30 maggio, il campionato di Eccellenza: sui campi del girone B è in programma la giornata numero 8.

Ostacolo Canelli per il lanciatissimo Asti (a punteggio pieno con 6 vittorie su 6) mentre il Corneliano Roero (secondo a -2 ma con una partita disputata in più) scenderà in campo mercoledì 2 giugno nella sfida con l'Olmo.

Impegni casalinghi per Pro Dronero, Albese e Giovanile Centallo contro Castellazzo Bormida, CBS e Chisola.

LE PARTITE DELL'OTTAVA GIORNATA

Albese-CBS

Asti-Canelli

Corneliano Roero-Olmo (mercoledì 2 giugno)

Giovanile Centallo-Chisola

Pro Dronero-Castellazzo

Turno di riposo: Acqui

CLASSIFICA

Asti 18, Corneliano Roero* 16, Canelli, Chisola 11, Pro Dronero, Albese, G Centallo* 8, Olmo 7, Castellazzo Bormida 6, CBS* 4, Acqui* 1

* una partita in più