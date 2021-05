Gli acquerelli dell'artista Egidio Longo esposti in comune a Niella Tanaro

Nel palazzo comunale di Niella Tanaro, dallo scorso week-end, al via la mostra del pittore Egidio Longo. Dopo aver ospitato Pietro Masante e Marco Alimone, in municipio prosegue la rassegna artistica che apre le porte all'arte: un progetto che prevede un ciclo di 12 mostre dedicate ad artisti del territorio per 12 mesi. c

"Grazie all'artista cuneese Alimone che con le sue opere ci ha tenuto compagnia per un mese" - afferma il sindaco, Gian Mario Mina - "Ora è il turno dell'artista Egidio Longo, che ringrazio per aver aderito con entusiasmo alla nostra iniziativa e per aver portato nel nostro comune i suoi acquerelli dagli straordinari colori".

Egidio Longo, nato nel 1951 a Rocca de' Baldi, insegnante in pensione di tecnologia, risiede a Mondovì.