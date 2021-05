Manta: Laura Barra comincia il Servizio Civile in Comune

Completato l'anno di Servizio civile del precedente volontario in carica, lo scorso Martedì 25 Maggio ha preso servizio la volontaria Laura Barra, classe 1998, studentessa universitaria, ha conseguito la Laurea triennale in Mediazione Linguistica ed è attualmente iscritta al percorso di Laurea magistrale in Lingue e Letterature moderne. Appassionata lettrice e amante dello studio della lingua francese, ha scelto di integrare il proprio percorso universitario con l'esperienza di Servizio civile, mettendosi a disposizione della collettività. Tra le sue passioni troviamo i libri, il canto e i bambini, con i quali ama stare a contatto. Il progetto di Servizio civile per il quale è stata selezionata prende il nome di “Piccole biblioteche”: per i prossimi 12 mesi presterà servizio presso la Biblioteca civica mantese e sarà a disposizione del Comune di Manta. La volontaria Laura Barra dichiara: “Sono entusiasta di questo percorso che ho appena iniziato, sarà un modo per me di mettermi in gioco ed essere al servizio della collettività”