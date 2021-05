Officina delle Idee: auguri e congratulazioni al nuovo direttore generale ASLCN 1

A Giuseppe Guerra, il nuovo direttore generale dell’Asl CN1, le congratulazioni e gli auguri dell’associazione Officina delle Idee per l’Ospedale di Saluzzo.

“Una lieta notizia – dichiara Giovanni Damiano, presidente dell’Officina –; il nostro sodalizio, che si impegna per il presente e futuro dell’ospedale di Saluzzo, gli augura buon lavoro. E’ un grande professionista dal curriculum prestigioso, medico e manager di un settore di cui conosce le realtà locali, gli ospedali del territorio, le persone che vi operano, medici, operatori, tecnici e le problematiche che affrontano. E’ sul campo. Confidiamo nella sua collaborazione” .

Guerra, che lo scorso anno, a novembre del 2020, è stato nominato Commissario straordinario per l’emergenza Covid19 per l’Asl CN1, è anche presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Cuneo. Come direttore generale dell'Asl Cn1 sostituirà Salvatore Brugaletta, che ha ricoperto l’incarico per tre anni e che conclude il suo mandato l’11 giugno.