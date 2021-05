Savigliano, intitolazione dell'ala a Lorenzo Morello: c’è l’ok della Prefettura

C’è l’ok della Prefettura di Cuneo per l’intitolazione dell’ala comunale a Lorenzo Morello. L’ex amministratore, esponente di sinistra, sarà così ricordato per il suo impegno per la comunità.

L’intenzione dell’Amministrazione comunale di dedicare a Morello, venuto a mancare solo nel 2019, era già stata confermata nei mesi precedenti, si attendeva solo il via libera dalla Prefettura in quanto non erano ancora trascorsi dieci anni di tempo dalla morte.

L'annuncio è stato dato durante l'ultimo Consiglio comunale di Savigliano.

“Mi ha molto emozionata la comunicazione del sindaco in merito alla intitolazione dell'Ala polifunzionale a mio marito, soprattutto perché l'assenso della Prefettura prima dei 10 anni dal decesso è un riconoscimento del suo operato a favore del bene comune e della nostra Città - commenta la consigliera comunale Vilma Bressi, moglie del defunto Morello -. Si è speso davvero tanto per Savigliano - lo ricorda - e ha contribuito a dare impulso alla nostra città sotto tutti i punti di vista. Ma oltre ad essere un bravo amministratore pubblico che guardava al futuro (ne sono un esempio gli argini sul Maira che avevano trovato molta opposizione ma che, grazie alla sua tenacia sono diventati una sicurezza per la città e un luogo fruibile per i cittadini), finito il suo lungo impegno in Comune, dal 2009 in poi si è impegnato nell'Ente Manifestazioni in modo fattivo e ha lavorato sulla mappatura dei corsi di acqua di secondo livello. Insomma, la sua vita è stata davvero dedicata a Savigliano. Io credo che possa essere un esempio positivo per le future generazioni: come l'amore per la propria città possa tradursi in un impegno costruttivo e sgombro da interessi personali. L'intitolazione ha sicuramente questo fine”.

A Morello, era già stata intitolata nel novembre del 2019, la nuova sede del Partito Democratico di Savigliano.