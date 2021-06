Teo Musso di Baladin e il pilota Nicola Dutto sostengono “BunDaMangè” per la nascita del catering inclusivo

Nicola Dutto e Teo Musso per BundaMangé

Un sogno, un progetto, passione e tanti sostenitori. Ecco alcuni degli ingredienti alla base del progetto "BundaMangé" per realizzare un catering inclusivo. Prosegue con ottimi risultati la raccolta fondi della Fondazione Cucine Colte, legata all’Alberghiero di Mondovì. Grazie alle “lezioni di fundraising”, messe a disposizione dal progetto 'Dono Scuola' della Fondazione CRT, il gruppo di docenti, studenti e genitori ha raccolto 35 mila euro dei 45 necessari per avviare un servizio catering inclusivo.

I fondi sono arrivati da diverse campagne tra Natale e Pasqua. Per ultima la proposta di golosi babà sfornati dagli studenti (con ingredienti donati dal liquorificio Argalà, Mulino Bongiovanni e Cedis) attraverso una rete di bar e negozi cittadini che hanno raggiunto quasi 300 donatori.

Nel sogno di un catering in cui lavorino studenti ed ex studenti con disabilità hanno creduto anche realtà quali la Banca Alpi Marittime, l’azienda Inpeco, l’Inner Wheel e il Lions Club di Mondovì, i Rotary Club di Cuneo e Mondovì che hanno messo in campo circa 14 mila euro.

Per raggiungere il traguardo finale, la Fondazione Cucine Colte ora si sperimenta in una raccolta fondi online (crowdfunding) sulla piattaforma Rete del Dono che rende molto facile contribuire con donazioni da 30€ in su, ricompensate con originali esperienze culinarie (corsi di cake design, degustazioni).

A sposare l’iniziativa sono anche volti noti come Teo Musso, patron delle birre Baladin, il campione paralimpico Nicola Dutto e l’influencer Dimitri Giannakos che attraverso i loro video invitano a “mettere in moto BunDaMangé” donando la cifra necessaria ad acquistare un furgone per il trasporto dei cibi serviti dai ragazzi con disabilità.

Per partecipare al crowdfunding basta collegarsi a www.retedeldono.it/it/mettiamo-in-moto-bundamange e donare con Satispay, PayPal, bonifico o carta di credito.

Oltre un centinaio i donatori che finora hanno apprezzato le ricompense offerte da Formaggi Beppino Occelli, il Martin Pescatore di Morozzo, il Ristorante Ca’ Vittoria di Tigliole d’Asti con il maitre Daniele Genovese e lo chef Massimiliano Musso, oltre allo stesso Teo Musso di Baladin con una serata di degustazione in sua compagnia a Piozzo.

“Ci avviciniamo al traguardo - spiega Donatella Garello, presidente della Fondazione Cucine Colte - e vogliamo ringraziare tutte le centinaia di persone, aziende, club service, la Banca Alpi Marittime che hanno contribuito a rendere questo sogno di inclusione lavorativa sempre più reale. Il crowdfunding terminerà il 13 giugno, momento in cui speriamo di arrivare al traguardo dei 45 mila euro”.