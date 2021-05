A Bra l'Accademia del Nuovo Commercio: presto il portale con le prime lezioni on line 

Sarà on line nei prossimi giorni il nuovo portale dell’Accademia del Nuovo Commercio, progetto promosso da Ascom Bra con l’obiettivo di affiancare i commercianti locali nella fase di transizione digitale e di contribuire a sviluppare nuove competenze.



“Alla luce dell’attuale e costante incremento delle attività online, diventa sempre più importante conciliare le grandi qualità e i valori aggiunti del commercio locale con le tendenze del digitale - spiega Luigi Barbero, direttore dell’Ascom Bra -. Ecco perché abbiamo individuato nel progetto Accademia del Nuovo Commercio la soluzione innovativa: una serie di lezioni mirate, realizzate secondo la modalità MOOC, che potranno offrire utili approfondimenti alle attività commerciali e produttive del territorio. Dalla comunicazione digitale alle nuove tendenze nei consumi, dal marketing alle tecniche di vendita. Una formazione a 360 gradi i cui costi verranno sostenuti per questo primo anno interamente dall’Ascom di Bra”.



Un percorso che prende sempre più forma grazie anche a una veste grafica riconoscibile e a un portale di formazione completamente dedicato ai nuovi temi del digitale.



“I commercianti braidesi sono per noi i veri protagonisti di ogni nostro progetto. - conclude Luigi Barbero –. Il logo di Accademia del Nuovo Commercio riprende in toto la natura e l’obiettivo del percorso: la creazione di competenze, come dimostrato nel corso degli ultimi anni, passa necessariamente dalle connessioni e dalla rete comunitaria che si è sviluppata intorno alla nostra città. Vogliamo che l’Accademia diventi un nuovo connettore, uno spazio dove trovare un punto di contatto tra il commercio locale e l’innovazione”.