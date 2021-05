Il solitario: il gioco di carte da fare da soli

Il gioco solitario con le carte è un passatempo antico ma sempre divertente con moltissime varianti possibili. La particolarità di questo gioco è che partecipa solo un giocatore quindi basta avere un mazzo di carte e voglia di sfidare se stessi, oltre che la fortuna. Si può fare sia con le carte cosiddetti da briscola oppure a quelle da poker; tutto dipende dal gioco. Può succedere che i giochi con carte siano tipici di una regione oppure di un’altra. Spesso capita che persone provenienti da zone diverse conoscano dei giochi di carte simili ma con piccole varianti legate proprio alla regionalità.

Oggi in realtà esiste anche un altro sistema per giocare e divertirsi: si tratta del solitario online senza dover quindi nemmeno dover avere in casa un mazzo di carte da gioco tradizionali. In realtà, il termine solitario può essere applicato anche a qualsiasi altro gioco da fare da soli come per esempio il Mahjong, un gioco cinese con tessere che da giocare anche in due o più, oppure il domino.

Lo scopo del gioco

Esistono moltissime varianti dei giochi di carte solitario in cui, in genere, lo scopo è quello di restare senza carte in mano. Se si arriva allo scopo, si dice che il solitario è riuscito. La buona riuscita del gioco equivale quindi alla vittoria se il solitario viene comparato a un gioco di carte a due o più persone.

La componente della casualità

Una delle caratteristiche che determina questo gioco la casualità. Può infatti succedere che ci vogliono diversi tentativi prima che il gioco venga risolto. Diventa quindi molto divertente, anche se si è da soli, provare e riprovare fino a quando il gioco non riesce.

Mosse libere o obbligate

Bisogna anche ricordare che esistono dei solitari che prevedono delle mosse libere oppure obbligate. Nel primo caso, significa che è il giocatore a scegliere liberamente come proseguire il gioco. Può infatti decidere secondo una precisa strategia come portare avanti il gioco per arrivare al risultato desiderato.

Nel secondo caso, invece, chi gioca da solo deve muovere le carte in un preciso ordine. Le mosse sono obbligate e non c’è possibilità di scelta di una strategia. Per esempio, può succedere che si debba per forza girare una carta e scartarne altre due. Tutto dipende dalle regole del gioco di carte scelto. Quando si parla di un gioco a mosse obbligate, è evidente che tutto dipende dal caso e dalla fortuna poiché l’abilità del giocatore non c’entra nulla. La buona riuscita del gioco è tutta questione della dea bendata.

Alcuni esempi di solitario con le carte

Esistono milioni di giochi da fare da soli con le carte e alcuni sono più celebri diffusi gli altri. Per esempio, esiste la piramide, detta anche campagna d’Egitto. Un altro molto famoso si chiama 13. Anche questo, come la piramide, si gioca con le carte cosiddette francesi.