A Paraloup torna Raccontarti, il progetto di animazione e teatro per le famiglie

Appuntamento a sabato 5 giugno a Paraloup per la seconda giornata di Raccontarti, il progetto di animazione e Teatro rivolto alle famiglie con bambini tra i 4 e i 10 anni, di ogni provenienza e composizione.

Anche in questa seconda giornata si alterneranno passeggiate, visita al museo, giochi, animazione e Teatro. Partendo proprio dal Museo dei Racconti di Paraloup - realizzato dalla Fondazione Nuto Revelli Onlus grazie al progetto Interreg-Alcotra Migraction - si rifletterà sul tema del cibo che diventerà racconto e narrazione, uno straordinario mezzo per condividere le storie di tutti, un momento di gioco e scambio tra grandi e piccini. Il cibo infatti ci parla di radici, di storia, di tradizioni tramandate di generazione in generazione, di feste speciali e di relazioni umane!

Il programma della giornata è il seguente:

ore 11: ritrovo al Chiot Rosa e passeggiata verso Paraloup

ore 12: pic-nic collettivo in borgata (è possibile prenotare il sacchetto pic-nic direttamente in borgata al numero +39 349 639 7386)

ore 14: visita al Museo dei Racconti di Paraloup

ore 15: giochi ed animazione per le famiglie condotti dalla Compagnia Il Melarancio

ore 16.30: merenda offerta

ore 17: spettacolo teatrale “Il sogno di tartaruga”

Lo spettacolo, una produzione de “Il baule volante”, racconterà la storia di un albero meraviglioso, sui cui rami crescono tutti i frutti della terra: banane, datteri, noci di cocco, meloni, miglio, patate dolci, manioca e tanti altri. Questo albero fantastico viene dall’Africa, un continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così che verrà raccontata la storia, con vivacità e tanta musica, come in un sogno. I protagonisti saranno gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche verranno eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età. Una storia che parla di un grande sogno da realizzare e ci insegna a credere fortemente nei nostri sogni, a lottare per essi, soprattutto se questi sogni sono rivolti al bene non solo nostro, ma di tutti.

I posti per i laboratori e per lo spettacolo sono limitati e l'iscrizione è obbligatoria entro il 3 giugno 2021 con una di queste tre modalità:

- compilando il modulo https://forms.gle/Ru9K5SKZj2yEpqAP7

- mandando una mail a info@paraloup.it

- chiamando/mandando un messaggio al numero +393409848801

Tutte le attività del progetto RACCONTARTI sono gratuite, su prenotazione obbligatoria e si svolgeranno in conformità alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Nel rispetto di tali normative è obbligatorio l’uso della mascherina e di altri eventuali dispositivi di protezione personale che si ritengano utili.

Per godere al meglio della magia di Paraloup e delle montagne che la circondano, si invitano i partecipanti a lasciare le proprie auto al pianoro del Chiot Rosa e raggiungere il teatro della borgata con una passeggiata di circa mezz'ora. Alla fine della giornata ci sarà una navetta a disposizione per ritornare alle auto.

RACCONTARTI è un progetto di Borgata Paraloup, Compagnia Il Melarancio e Cooperativa Momo, realizzato con il sostegno della Fondazione CRC nell'ambito del bando Musei da Vivere 2019 e con la collaborazione di Spazio Mediazione & Intercultura.