Arte e musica: al museo Mallé il primo appuntamento del progetto “L’orecchio del Mallé” (FOTO e VIDEO)

Arte e musica, in un connubio emozionante. Sabato pomeriggio, presso il museo Mallé di Dronero, si è tenuto il primo appuntamento di “L’orecchio del Mallé”.

Si tratta di un progetto vincitore del bando "Cultura da vivere" promosso e finanziato dalla Fondazione CRC e dal comune di Dronero.

Ideato dalla curatrice del museo, Ivana Mulatero, coinvolge i ragazzi che frequentano l'indirizzo musicale della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo di Dronero ed un gruppo di famiglie con bambini.

Alessandro Agnese, assessore del comune di Dronero: “È un importante segno di rinascita in un museo che per noi ha una grande rilevanza. Ringraziamo la curatrice Ivana Mulatero per questo bellissimo progetto.

In questi anni grazie alla collaborazione con Espaci Occitan il comune si ritiene veramente fortunato per aver trovato una soluzione per gestire il Mallé.

Dare valore alla cultura e la collaborazione di tutti, in questa ripartenza, è davvero preziosa”.

Percussioni, flauti, chitarre e clarinetti. Ieri pomeriggio i ragazzi si sono cimentati, ispirandosi alle opere esposte, nella creazione ed esecuzione di coinvolgenti colonne sonore dal vivo, mentre i bambini, in ascolto, con i pastelli hanno realizzato le loro opere d’arte.

Dapprima in cortile, dove si mostra magnifico alla vista e nel profumo un roseto secolare, per poi spostarsi all’interno, immersi tra le opere della collezione permanente, il prezioso testamento donato da Luigi Mallé.

Ad accompagnare i ragazzi, i professori di musica ed arte dell’Istituto Comprensivo: Roberto Macagno, Luca Cerelli, Sara Rinaudo, Alberto Sabateri e Susanna Savio.

La sensibilità e la professionalità di Maria Laura Silano, in arte Miss Maria, è stata invece preziosa per i bambini. Sua l’idea e la creazione di un “Emozionario”, un libricino realizzato unendo semplici fogli bianchi, capace però di accogliere al meglio la fantasia dei più piccini.

Dai suoni i colori, a raccontare intense emozioni. Gioia, paura, stupore, tristezza, rabbia e disgusto: la musica, così amata da Luigi Mallé, ha saputo rendere omaggio ma anche ispirare, dando vita ai preziosi dipinti della collezione e facendo nascere nuove bellissime opere.