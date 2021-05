Da domani, al via gli eventi della “Bella Estate Saviglianese”

Da domani, martedì 1° giugno, partono le iniziative della Bella Estate Saviglianese 2021.

Il calendario, organizzato dalla Città di Savigliano e dalla Consulta Cultura in collaborazione con le associazioni locali, si comune di eventi che stazione dalla lettura delle poesie, ai concerti, fino al teatro. Il venerdì sera sarà dedicato proprio a quest’ultimo con gli spettacoli organizzati con Piemonte dal Vivo. Il sabato sera sarà invece tutto per la musica con “Note nella Notte”, con musica dal vivo o con TRS, che dalla Torre Civica farà da sottofondo agli incontri Musiche, parole e racconti in piazza Santarosa. Infine, la domenica protagonista sarà il cinema con il Festival di Cortocircuito.

“C’è davvero tanto entusiasmo da parte delle associazioni ma anche da parte dei cittadini di riprendersi gli spazi e la città dopo mesi di chiusura”spiega l’assessore alla cultura Petra Senesi.

Importante novità sulla Festa della Cultura Saviglianese che quest’anno si fa in tre. Considerato l’alto numero di eventi infatti si è optato per un’estensione della giornata da venerdì 4 a domenica 6 giugno.

“C’era grande voglia da parte delle associazioni di creare degli eventi e spettacoli e c’erano tante proposte ed era difficile da contenere tutto in un’unica giornata”

“Sono soddisfatto perché siamo riusciti a fare tantissime cose nel giro di un mese. Con tutte le associazioni abbiamo organizzato un bel cartellone di eventi, abbiamo anche riserve di iniziative, siamo pronti ad aggiungerne altre, come ad esempio le performance dei cori e delle banda cittadina” commenta il presidente della Consulta Aldo Lovera.