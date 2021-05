L’AmiCorti International Film Festival, scalda i motori per la finale di sabato 19 giugno

“Vengo dal mare ma organizzare questo festival è stato come scalare la Bisalta. Finalmente possiamo dire di aver raggiunto la vetta, nonostante le molte difficoltà”.

Con queste parole Ntrita Rossi, direttore artistico dell’AmiCorti International Film Festival, ha voluto riassumere in una immagine cosa ha significato organizzare in un anno segnato dalla pandemia, la terza edizione del festival del cinema, nato tra le colline di Peveragno come una scommessa e diventato già in poco tempo un punto di riferimento per giovani talenti di tutto il mondo, sostenuto da celebrità note a livello internazionale.

Un successo, quello di AmiCorti che il direttore artistico Ntrita Rossi - originaria della Grecia che nel 2006 ha avuto un colpo di fulmine per Peveragno tanto da decidere, lei anima d’artista libera, di trasferirsi nel piccolo comune della Granda - ripete essere frutto di un “insieme”, ossia di tutti coloro che fanno parte della squadra che con passione e sacrificio organizzano il festival.

Un “lavorare insieme” che vede in prima fila l’Associazione culturale Gli Amici, con il suo presidente Patrick Beraudo, che sull’edizione 2021 ha detto: “Quest’anno ci siamo concentrati sul cinema come strumento di difesa della giustizia sociale, con il tema: Immaginare un mondo giusto in cui viene valorizzata la voce di ogni donna e uomo”.

E se l’AmiCorti International Film Festival continuerà a rispondere alla vocazione che lo ha contraddistinto nelle sue prime due edizioni, quest’anno, il terzo appuntamento è caratterizzato da una grande ed importante novità, come ha spiegato il direttore artistico Rossi: “Con l’edizione digitale l’AmiCorti raggiungerà un pubblico piu vasto e questo grazie anche alla disponibilità della comunità internazionale della quale fanno parte artisti, produttori e distributori che ci hanno permesso di realizzare questa versione”.

Ecco il programma dei prossimi appuntamenti, da lunedì 14 giugno a sabato 19 giugno.

Oltre alle proiezioni di video e documentari, lunedì 14 giugno alle ore 11 presso il teatro Toselli di Cuneo, si terrà la conferenza stampa per la presentazione dei giurati.

Mercoledì 16 giugno, invece, si svolgerà la conferenza stampa per la Giornata dedicata alle donne Woman Empowerment. Alle ore 11 al Teatro Toselli di Cuneo.