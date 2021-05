Nuovo appuntamento con Mercato in Musica, il festival inserito nella cornice del mercato del sabato a Boves

Dopo il primo appuntamento del 29 maggio, torna “Mercato in Musica”, il nuovo festival di concerti inseriti nella cornice del tradizionale mercato del sabato mattina a Boves.

Sabato 5 giugno, in piazza Italia, si esibiranno i Tres por Tango, che ci faranno emozionare con la musica sudamericana. Tre musicisti uniti dalla passione per il Tango, una lunga carriera come solisti, in orchestra, gruppi di camera, altri gruppi di tango ed ora finalmente insieme, accompagnati dalla voce magica della cantante Celeste Gugliandolo e dalla presenza dei ballerini Valerio Dardanelli e Loredana Spina.

La rassegna, nata da un’idea dei docenti dell’Istituto Civico Musicale “G. Mosca”, con la collaborazione tra La Fabbrica dei Suoni, il Comune di Boves e la Banda Musicale “S. Pellico” ed il contributo della Fondazione CRC, si svolgerà fino al 3 luglio, con inizio spettacoli a partire dalle 10,30. Tutti i concerti (eccetto quello del 3 luglio) si terranno all’aperto; in caso di maltempo saranno rinviati a data da definirsi.

Prossimi appuntamenti

12 giugno - La pianista Chiara Fantino

19 giugno - Duea

26 giugno - Gli Archimedi.

3 luglio - L’organista Manuela Neyret (presso la Chiesa Parrocchiale)