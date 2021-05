Educazione civica e competenze digitali per giovani sempre più protagonisti

Tre eventi per affermare il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze: nel mese di giugno, infatti, l’Istituto comprensivo Mondovì 2 ha programmato alcune iniziative a corollario di percorsi educativi in tema di educazione civica e competenze digitali promossi nel corso dell’anno scolastico nella Scuola Secondaria di I Grado.

Si inizia il 3 giugno alle 18 (in modalità online) con la consegna del “Patentino per lo smartphone” a 151 alunni e alunne: il progetto, seguito da docenti interni formati, ha inteso favorire un utilizzo responsabile dello smartphone per prevenire i rischi di un uso non adeguato ed episodi di cyberbullismo.

L’iniziativa ha interessato gli alunni delle classi Prime, che hanno seguito in classe le diverse attività didattiche promosse, al termine delle quali è stato somministrato un test al fine di ottenere il “patentino”.

Il 7 giugno alle 11, invece, i ragazzi e le ragazze del terzo anno della scuola secondaria di primo grado incontreranno l’onorevole Giusy Versace, che nell’occasione consegnerà loro, anche se virtualmente, una copia della Costituzione italiana, a conclusione del percorso svolto dagli studenti sui temi di cittadinanza e costituzione.

Dopo l’incontro con Daniele Cassioli in occasione della settimana dello sport a febbraio, gli alunni avranno l’opportunità di conoscere una nuova figura positiva dello sport paralimpico, che racconterà la propria esperienza di vita, le difficoltà incontrate, ma anche la grande forza di volontà che le ha consentito di raggiungere traguardi straordinari nello sport e non solo.

Il dono simbolico di una copia della nostra Costituzione, ormai una tradizione per il nostro istituto, rappresenta il miglior augurio perché i ragazzi possano essere sempre protagonisti della nostra comunità e cittadini responsabili, coscienti dei propri diritti, consapevoli dei propri doveri.

Infine, martedì 8 giugno, alle 18,30, si svolgerà la consegna, ai ragazzi che hanno frequentato lo specifico corso, della certificazione internazionale Eipass, di cui l’Istituto comprensivo Mondovì 2, grazie alla presenza di personale formato, è EI Center ufficiale. Ospite dell’incontro sarà il professor Alberto Parola dell’Università di Torino, esperto di nuove tecnologie e di processi educativi in adolescenza.

Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro, rappresenta uno degli obiettivi formativi prioritari del Ptof dell’Ic Mondovì 2.