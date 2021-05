Ottimi risultati per due allieve del liceo musicale di Cuneo al Concorso Musicale Nazionale Gian Galeazzo Visconti

Eccellenti risultati per due allieve del Liceo Musicale Bianchi Virginio di Cuneo al prestigioso Concorso Musicale Nazionale Gian Galeazzo Visconti giunto alla sua XXIX edizione e organizzato dalla Fondazione “Luigi Granese” e dalla Scuola di Musica “G.Visconti”.

Ginevra Anghilante, cuneese della classe 1 M, e Anna Femorali di Boves della classe 3G, entrambe allieve della professoressa Elda Giordana, si sono classificate al secondo posto.

Numerosi i concorrenti nella loro categoria (la C) che comprendeva i solisti di tutti gli strumenti (compreso il canto) nati dall’anno 2003 sino al 2006, ex alunni delle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale e studenti dei Licei Musicali di tutta Italia

Il concorso, che a causa della pandemia si è svolto in modalità on line, prevedeva un repertorio classico di massimo 12 minuti con almeno un'aria antica scelta dalla Antologia in tre volumi di A. Parisotti.

Grande soddisfazione per queste due giovani allieve, per la loro insegnante, per il preside Carlo Garavagno e il vice preside Giuseppe Cappotto che da sempre incentivano e stimolano i ragazzi a fare queste fondamentali esperienze di crescita.