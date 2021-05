Baseball Serie C: L’Eleluci JFK Mondovì a punteggio pieno!

La squadra monregalese in azione

Per l’Eleluci JFK Baseball Mondovì la stagione agonistica è iniziata nel migliore dei modi. Nelle due gare disputate nel girone A di serie C, infatti, sono giunte altrettante vittorie. Dopo l’esordio casalingo contro il GRK Genova Rookies, chiuso con il successo per 15-4, la squadra monregalese ieri ha concesso il bis superando il team alessandrino dell’Asd Brothers BSC con il punteggio di 15-8.

Seconda vittoria consecutiva, dunque, per il Eleluci JFK Baseball Mondovì, ottenuta al termine di un incontro molto equilibrato per più di metà partita e che ha visto belle giocate da parte di entrambe le squadre. Fino al quinto inning la partita è scivolata via velocemente, con i due lanciatori partenti e le due difese che tenevano il punteggio sull’ 1 a 0 per i Brothers. Da metà partita però l’attacco monregalese ha ingranato le marce alte, portando il match sul 6 a 1.

Poco dopo il punteggio tornava in parità, grazie ad alcune giocate e battute valide degli avversari, bravi ad approfittare di qualche indecisione difensiva da parte della squadra monregalese. Mantenendo la calma, i ragazzi del JFK riuscivano a incrementare il punteggio con ottime battute. Per il Mondovì, dopo il partente Marco Tealdi, autore di un’altra ottima prestazione, sul monte di lancio si sono presentati il giovane Marco Naso, buona prestazione anche per lui, e Matteo Giordana, che ha chiuso la partita al nono inning sul punteggio di 15-8.

Altra prestazione convincente dei ragazzi di Marconi, dunque, soprattutto in attacco, grazie ad Alessandro Ferrero (autore di 4 valide su 6 turni), Francesco Trona e Leo Marconi (prime due valide con la casacca del Mondovì). Mercoledì 2 giugno si torna in campo per il turno infrasettimanale contro i Torino Jacks sul campo di casa.