Campionati Italiani Kickboxing: il team Kickstar di cuneo porta a casa due ori ed un bronzo

Dal 27 al 30 maggio si sono svolti, presso il palazzetto RDS Stadium di Rimini, i Campionati Italiani di Kickboxing FEDERKOMBAT - CONI.

Il team Kickstar di Cuneo, capitanato dal DT Ivan Sciolla, ha schierato sui quadrati di gara due atleti conquistando ben 2 ori e 1 bronzo, bottino incredibilmente importante considerando l’ultimo difficile periodo per lo sport, tra restrizioni dovute alla pandemia e mancanza di attività sportiva agonistica ad alto livello.

Il team Kickstar peró non ha smesso di impegnarsi, e, ancora una volta, ha portato a casa altri due titoli italiani con Nicole Perona (Light Contact e Kicklight -55kg Senior).

Il DT Sciolla: “Nicole è una fighter esperta che da anni domina le sue categorie passando con una versatilità notevole dalle regole del tatami a quelle del ring (è Maglia Azzurra anche nel Full Contact -56kg, ndr). A Rimini combatte e vince tutti e sei i suoi match con giudizio unanime ai punti e con una precisione chirurgica nelle sue azioni, doppietta assolutamente meritata!”.

All’esordio in una competizione di questo livello il team KICKSTAR schierava anche il cadetto Samuele Simondi, che, a soli 13 anni appena compiuti, in una categoria impegnativa come quella fino 15 anni -52kg, ha conquistato un’ importantissima medaglia di bronzo nel LightContact, fermandosi invece ai quarti di finale per un solo punto nella Kicklight.

“Samuele - continua il DT Sciolla - è un ragazzo con un grande potenziale. A Rimini ha combattuto ben tre match, sudandosi e guadagnandosi il bronzo in una categoria impegnativa, medaglia che vale molto e che siamo sicuri sarà soltanto l’inizio per lui. Ha tanta voglia di imparare, è umile e determinato, caratteristiche indispensabili per affermarsi nel mondo della Kickboxing”.

“Già da questa settimana - conclude Sciolla - torneremo in palestra ad allenarci con costanza e determinazione, per farci trovare ancora più pronti e preparati per le prossime attività sportive previste”.

Infatti durante l’estate si svolgeranno i collegiali della Nazionale, le cui convocazioni non sono ancora state effettuate, e a seguito di questi ritiri verranno definite le nazionali cadetti, juniores e Seniores che parteciperanno ai prossimi campionati europei e mondiali previsti per ottobre 2021.