Lpm Bam Mondovì: L’addio di Alice Tanase: “Grazie Mondovì…mi avete fatta sentire a casa”

Manca ancora l’ufficialità, ma è ormai certo che il futuro di Alice Tanase sarà lontano da Mondovì. Dopo due stagioni trascorse con la maglia del Puma, infatti, le strade della schiacciatrice lombarda e della Lpm si separano. Uno step di crescita per la giovane e talentuosa schiacciatrice, che nella città della “Torre antica” ha saputo farsi volere bene per la sua sensibilità e per l’attaccamento alla maglia. Un affetto sempre ricambiato dalla Tanase, che siamo certi porterà sempre nel cuore queste due stagioni trascorse a Mondovì. Ecco le sue parole nell’intervista concessa ai nostri microfoni:

Si chiude questa esperienza con la Lpm, qual è il tuo bilancio personale? “In questi due anni sono cresciuta” – spiega la giovane ventunenne originaria di Milano – “Ho ancora troppo da imparare, ma il mio percorso qui mi ha dato tanto e di questo ne sarò sempre grata.”

Qual è stato il momento più bello e quello più brutto vissuto in queste due stagioni? “Momenti belli ce ne sono stati tanti” – continua Alice – “ma l’emozione che ancora oggi mi fa venire gli occhi lucidi è la vittoria ottenuta contro il Pinerolo nella semifinale di coppa Italia di quest’anno. Il momento più brutto, invece, credo coincida con l’interruzione del campionato della scorsa stagione.”

Cosa porterai con te di questa esperienza monregalese? “Porterò con me l’amore che mi ha dato questa città e le persone con cui ho avuto a che fare, dalla società, allo staff tecnico, alle bambine a quelli del bar, alle mie compagne. Qui mi sono sentita sempre a casa e questo per noi atlete che veniamo da fuori è una fortuna.”

C’è una persona in particolare a cui ti sei legata e che in qualche modo ti dispiace lasciare? “Non saprei farti un nome in particolare” – spiega la Tanase – “mi sono legata in maniera diversa a ognuno di loro”.

Alice purtroppo siamo ai saluti…Quale messaggio vuoi rivolgere ai tifosi della Lpm? “Vorrei dire loro che sono stati fantastici, ancora di più in questa stagione così difficile” – afferma Alice mentre la sua voce torna a tremare per l’emozione – “Si sono fatti in quattro per starci vicino in qualsiasi modo possibile. Vorrei dire loro di non smettere mai perché quello che fanno per noi giocatrici è qualcosa di incredibile. A tutti loro va il mio grande GRAZIE!”.