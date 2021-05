Volley maschile A2: si separano le strade di Cuneo e Damiano Catania

L’azzurrino Damiano Catania non sarà più nella rosa di coach Serniotti nel prossimo campionato di serie A2.

Il Club cuneese saluta il giovane libero siciliano, che seppur da appena una stagione in biancoblù, con la sua energia e presenza in campo è entrato a piedi uniti nei nostri cuori. Tanta stima per Damiano e gratitudine per quanto fatto in questo anno a Cuneo.

Damiano Catania: «Voglio ringraziare la società e tutto lo staff per esserci stati ogni giorno e aver fatto sempre il possibile per metterci nelle condizioni migliori per disputare quest’annata. Il mio capitolo qui a Cuneo credo sia stato positivo e spero di aver lasciato un bel ricordo sia in campo da giocatore, che a livello umano, cercando anche in questo periodo di pandemia di strappare qualche sorriso con la mia ironia. Detto ciò, porterò sempre nel cuore questa maglia e chissà che un giorno le nostre strade non si rincrocino. È stato un piacere».

Coach Serniotti: «Damiano si è rivelato un’ottima scelta; oltre a un buon giocatore abbiamo conosciuto anche un serio professionista e un bravo ragazzo. Son sicuro che se avrà pazienza arriverà ad aver spazio da titolare anche in Superlega. Gli auguro tutte le fortune possibili, perché se le merita».

Damiano ora è al lavoro con la nazionale Under 21 maschile che si radunerà dal 6 al 25 giugno a Darfo Boario Terme (BS), in vista dei Campionati Mondiali di categoria che si terranno in Italia e Bulgaria dal 22 settembre al 3 di ottobre.

Un atleta di livello superiore, che merita sicuramente palcoscenici più alti, ma che mancherà molto per la sua straordinaria personalità.