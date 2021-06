CGIL: oggi sciopero del negozio Navigare a Mondovicino

Martedì 1 giugno nuovamente il negozio NAVIGARE di Mondovicino resterà chiuso per sciopero. L'azienda, nonostante la messa in liquidazione della Manifattura Ariese e l'apertura della procedura di licenziamento per tutti e 82 i dipendenti in forza, continua la sua attività preparando il campionario Navigare autunno inverno, ma non fornisce risposte nè alle parti sociali nè alle Istituzioni Pubbliche preoccupate per le ripercussioni dovute al licenziamento di così tante persone.



Addirittura i pochi che nel frattempo hanno dato le dimissioni avendo trovato un nuovo lavoro si sono visti trattenere l'importo dovuto al mancato preavviso, quasi fosse stata una loro decisione affrettata lasciare la Manifattura Riese... Questa procedura è prevista dal Contratto Nazionale, ma stride con il comportamento di un'Azienda che si ricorda di seguire le regole solo quando le conviene.



Grazie alle decise azioni di lotta subito messe in campo la Manifattura Ariese ha desistito da tale proposito ma restano comunque molti interrogativi, primo fra tutti chi sia al fianco della Navy Group, attuale detentrice del marchio Navigare, e del socio di minoranza Massimo Brunetti e su cosa si voglia fare del marchio Navigare stesso.



La FILCAMS-CGIL di Cuneo rinnova il suo sostegno alle lavoratrici a Mondovicino come alle loro colleghe e colleghi in tutta Italia e ribadisce che solo un confronto serio e aperto Parti Sociali, Istituzioni e Aziende può trovare soluzioni e risposte in un momento delicato come questo.