In arrivo 70mila dosi di J&J: nel weekend vaccinazioni straordinarie per gli over 60 di tutto il Piemonte

La campagna vaccinale sembra essersi inceppata sugli over 60. La categoria, a livello nazionale, è ancora lontana dal completare il ciclo. Senza andare troppo lontano, basti pensare che solo il 6,6% di loro, nell'Asl Cn1, ha ricevuto la seconda dose. E sono numerosi quelli che non hanno ricevuto alcuna dose.

Ci sono stati notevoli ritardi nella distribuzione delle dosi di AstraZeneca ai medici di base, ai quali è stata affidata, per chi ha aderito alla richiesta della Regione, proprio la vaccinazione degli over 70 e 60. I nomi degli assistiti di questi medici vengono stralciati dalle liste delle Asl.

Il medico, quindi, non ha i vaccini e le Asl non li convocano.

Sono state numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione, in particolare nelle ultime settimane, da quando si è aperta la campagna vaccinale per le fasce d'età meno a rischio. Chi ha compilato la domanda di preadesione ha già il giorno e l'ora, comunicati tramite sms e email.

"E noi?", ci hanno scritto.

"Non ci sono stati inceppamenti - replica e precisa l'assessore regionale alla Sanità Genesio Luigi Icardi. E' una questione di competenze. Gli over 60 non ancora vaccinati devono rivolgersi ai medici curanti perché sono in carico a loro. Ci sono stati dei problemi, è vero, come è vero che ci sono stati ritardi nelle forniture vaccinali di AstraZeneca, l'unico che possono inoculare i medici di base. Ma abbiamo la soluzione: invitiamo gli over 60 a venire a Torino tra venerdì e domenica. Saranno tutti vaccinati".



Con Johnson&Johnson. Per il mese di giugno il Piemonte avrà a disposizione 70 mila dosi di questo vaccino (52.400 in arrivo che si sommano alle 19 mila attualmente disponibili).

Una parte (20mila circa) sarà destinata alle vaccinazioni fatte dai medici di famiglia, mentre una quota sarà destinata in via eccezionale all’Open hub del Valentino di Torino proprio per completare velocemente la platea degli over 60 di tutto il Piemonte, a cui è riservata in questa prima fase la possibilità di accedere al servizio.

Presso l’hub del Valentino, infatti, potranno essere vaccinati tra venerdì 4 e domenica 6 giugno - con una sola dose di J&J - i cittadini di ogni parte del territorio regionale che hanno più di 60 anni e non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione dopo il 13 giugno. È necessario prenotarsi entro mercoledì sulla piattaforma www.IlPiemontetivaccina.it