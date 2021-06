Onorificenze al merito della Repubblica, dal presidente Mattarella riconoscimenti a sette albesi

Domani, mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, alle ore 10.30 nella Sala Consiglio del Palazzo comunale di Alba il sindaco albese Carlo Bo consegnerà su delega del prefetto di Cuneo le onorificenze che il Presidente Sergio Mattarella ha conferito lo scorso 27 dicembre a sette nuovi insigniti albesi.



Per alcuni si tratta di titoli che si aggiungono a precedenti onorificenze. E’ il caso di quella ora assegnata all’avvocato Beppe Rossetto, ex sindaco di Alba (per due mandati) ed ex vicepresidente della Provincia, ora presidente del Consiglio di Sorveglianza di Egea, già ufficiale al merito della Repubblica e che ora è stato nominato commendatore.



Dello stesso titolo possono ora fregiarsi anche Tino Cornaglia, presidente di Banca d’Alba e presidente regionale di Confcooperative, così come l’avvocato Giuseppe Marasso.



Al primo gradino delle insegne d’onore assegnate dal Quirinale, quella di cavaliere, accedono invece Giuseppe Barbero, Salvatore Pierpaolo D’Agostino e il Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Claudio Grosso, comandante della Stazione di Alba, dopo avere a lungo guidato quella di Govone.



Verrà invece insignito del titolo di "grande ufficiale" della Repubblica Italiana – seconda onorificenza per importanza, dopo quella di cavaliere di Gran Croce – Roberto Cerrato, direttore dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato.