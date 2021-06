Savigliano: un parcheggio disabili davanti alla Farmacia Monchiero?

Della possibilità di realizzare un parcheggio per disabili davanti alla farmacia Monchiero in piazza del Popolo (lato Molo), se ne parlerà nella prossima riunione dell’Osservatorio per le barriere architettoniche.

La proposta arriva dal consigliere comunale di Minoranza Maurizio De Lio (FdI) in un’interrogazione ad hoc discussa durante l’ultimo Consiglio comunale.

“Ci sono già alcuni parcheggi davanti alle farmacie di Savigliano ma alcuni cittadini diversamente abili chiedevano di averne uno davanti alla farmacia Monchiero sul lato del molo” ha spiegato il consigliere.

“Su piazza del Popolo ci sono molti parcheggi blu dove le auto disabili possono parcheggiare senza pagamento sosta che per loro è gratuita, ce ne sono alcuni propri davanti alla Monchiero e non sono distanti, tuttavia per le nuove installazioni si deciderà nella riunione con l’Osservatorio per le barriere architettoniche” ha precisato

l’assessore Edilio Camera. “Preciso che i parcheggi dei disabili sono stati realizzati in base alla programmazione del PEBA del 2019 è definita insieme alle associazioni dei disabili e sto stati fatti tra settembre e ottobre 2019 in città e a Levaldigi. Lle nuove installazione seguono stesso iter”.