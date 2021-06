Rocca Cigliè: approvato il bilancio di previsione 2021-2023

Lunedì 31 maggio alle 21 è stato convocato il consiglio comunale di Rocca Cigliè per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/23, con la partecipazione di alcuni consiglieri presenti in municipio ed altri collegati da casa in videoconferenza.

Il sindaco Ferrua prima di presiedere la seduta, ha voluto ricordare con un minuto di silenzio, le vittime della tragedia della funivia del Mortarone, affermando che non è tollerabile che per la mancata manutenzione di infrastrutture pubbliche o private si possano perdere delle vite umane.

Grazie ai trasferimenti dello Stato e Regione ed ha risorse pervenute dalle Fondazioni bancarie e GAL, si potranno realizzare molte opere pubbliche nel comune a servizio dei cittadini. Nel 2021 sono previsti interventi di manutenzione delle strade comunali e centro storico per circa 140.000 euro, manutenzione edifici con abbattimento di barriere architettoniche e realizzazione di servizi per disabili per 80.000 euro. Altro intervento che rilancerà il turismo del paese, sarà la realizzazione delle scale per l’accesso alla sommità della torre 82.000 euro. Inotre è attesa la graduatoria del Ministero che assegnerebbe un trasferimento di 500.000 euro per la messa in sicurezza delle strade comunali.