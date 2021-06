Savigliano, centri estivi: anche quest’anno 60 mila euro di contributi dal Comune

Come l’anno scorso anche quest’anno il Comune di Savigliano sosterrà le associazioni e le parrocchie che organizzeranno i centri estivi per i ragazzi. In tutto saranno allocati 60 mila euro, il doppio rispetto a un anno normale, che saranno distribuiti tra l’Estate Ragazzi comunale organizzato con Oasi Giovani e le altre realtà locali.

Contributi che non appena definiti meglio a livello di cifre saranno stanziati appunto per sopperire ai maggiori costi cui gli enti devono far fronte per il rispetto delle normative anti contagio.

“Sull’estate ragazzi comunale abbiamo raddoppiato lo stanziamento perché le norme covid ci impongono di avere il doppio di ragazzi che si occupano della gestione e dei costi di santificazione - ha spiegato l’assessore Alessandra Frossasco - siccome è funzionato molto bene, abbiamo pensato di procedere allo stesso modo dell’anno scorso. L’intenzione è poi di dare anche un contributo alle società sportive e alle parrocchie e doposcuola che si occupano di estate ragazzi.

Inoltre, pensavamo di mettere a disposizione uno sconto sulle rette dell’estate ragazzi di Oasi giovani”.

Nell’ultima variazione di bilancio presentata del Consiglio comunale, sono già stati allocati 4.500 euro che andranno proprio alle parrocchie saviglianesi e 30 mila euro derivanti dalle sanzioni amministrative.

“Arriveremo a 60 mila euro - ha confermato l’assessore Michele Lovera - in attesa anche dei finanziamenti delle fondazioni bancarie con cui compenseremo”.