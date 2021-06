Savigliano, Lovera: “Il bando regionale per l'accoglienza degli stagionali è solo per affittare o acquistate moduli abitativi temporanei”

Il Comune di Savigliano raccoglierà fino al 9 luglio le domande per il contributo regionale per l’accoglienza diffusa dei lavoratori stagionali presso le aziende agricole del territorio. Le imprese che intendono affittare o acquistare moduli abitativi per possono ospitare per un massimo di 180 giorni i lavoratori, possono presentare la richiesta di contributo al Comune che invierà alla Regione.

Sarà la Regione poi a dare i contributi al Comune che a sua volta li distribuirà tra le aziende.

Il consigliere Maurizio Occelli (Destra Savigianese) a tal proposito ha presentato un’interrogazione urgente per chiedere se possono rientrare nel bando anche aziende che hanno la possibilità di affittare alloggi vicini all’azienda stessa.

“La Regione - ha spiegato l’assessore Michele Lovera - prevede il contributo per acquisto e o locazione di strutture prefabbricati per lavoro stagionale, per prefabbricato si intende di tipo container temporanei, questo è l’unico modo per unico modo per partecipare al bando, non ha previsto contributo altre strutture, può sembrare stano ma è quello che prevede la normativa e il Comune non entra nel merito”.

“Dispiace - ha concluso Occelli - ma magari può essere preso in considerazione come alternativa da segnalare alla Regione”