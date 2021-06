Savigliano, strada Monasterolo: per limitare la velocità forse un velox all'altezza di via Gramsci

“Chiedo se c’è la possibilità di limitare la velocità in strada Monasterolo - c’è una percentuale di incidenti bassa, ma se fosse anche uno su mille è pur sempre una vittima della strada, prima di arrivare quel punto credo sia utile controllare se c’è la possibilità di installare alcuni dissuasori per far rallentare le macchine” così Maurizio De Lio (FdI) ha commentato l’interrogazione che ha presentato nell’ultimo Consiglio comunale.

Una strada che in passato è stata oggetto di interventi volti proprio a indurre il rallentamento dei mezzi come ha spiegato l’assessore Edilio Camera “La situazione è nota da tempo, sono stati installati dossi, poi disinstallati su richiesta dei residenti perché troppo rumorosi che hanno poi chiesto di mettere delle bande rumorose”.

Per quanto riguarda l’installazione di un velox è al vaglio dei tecnici: “E’ stata avviata una valutazione per una postazione all'altezza di via Gramsci, qui il marciapiede è stretto e tecnici stanno valutando se e come installare. Nel frattempo, sono stati intensificati controlli della polizia locale (circa 20 sanzioni negli ultimi 25 giorni)”.