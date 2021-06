Si svolge a Castellar la festa della Repubblica del Comune di Saluzzo

Le celebrazioni ufficiali del Comune di Saluzzo per la Festa della Repubblica, domani mercoledì 2 giugno si terranno quest’anno a Castellar.

Il programma prevede alle 10 la deposizione della corona d’alloro alla lapide dei Caduti dal municipio castellarese.

Il fulcro della celebrazione sarà, a partire dalle 10.30, in piazza Cavalier Tomatis. Interverranno il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, il prosindaco di Castellar Eros Demarchi, altri esponenti dell’Amministrazione civica e le autorità civili, militari e religiose.

Sono stati invitati i diciottenni residenti nel territorio comunale di Saluzzo, di cittadinanza italiana e non. Sono 170 quest’anno e come tutti gli anni, per sancire l'ingresso nella comunità cittadina adulta, sarà consegnata loro una copia della Costituzione, insieme al video ed alla trascrizione del discorso pronunciato dal professor Nando dalla Chiesa lo scorso 27 settembre, in occasione dell'inaugurazione del monumento dedicato al padre Carlo Alberto.

Durante la cerimonia verrà consegnata a Giulio Mellano la pergamena ufficiale dell’onorificenza di Cavaliere, conferitagli dal Presidente della Repubblica.

Sempre nella cornice del 2 giugno, verranno consegnati attestati agli studenti saluzzesi meritevoli, le borse di studio degli istituti superiori cittadini e si terrà la premiazione del concorso “Young women in public affairs”, promosso dallo Zonta club di Saluzzo, indirizzato alle studentesse delle superiori della città.

Parteciperà la banda Città di Saluzzo.

Per permettere lo svolgimento dell’evento, il comando di Polizia locale ha disposto in piazza Cavalier Tomatis e in via Rossignola, dall’incrocio con via Maestra al civico 7, il divieto di sosta (con rimozione forzata) dalle 8 alle 13 e il divieto di transito dalle 9 alle 13.