Come ottenere il rimborso su AliExpress

Non c’è niente di meglio che guadagnare dei soldi mentre si spendono soldi, vero?

Sembra tanto bello da suonare quasi come una presa in giro. Eppure, è esattamente come funziona il cashback! Registrati sul servizio di cashback di LetyShops, fai acquisti in un negozio online ed ottieni il rimborso di una percentuale dell’importo speso!

Il rimborso è variabile da negozio a negozio, e differisce a seconda della categoria di prodotti o del prodotto stesso. Ad esempio, il cashback di AliExpress varia dall’1% al 5% a seconda del prodotto che vuoi acquistare. Per facilitarti la scelta, e far sì che tu sappia in anticipo il rimborso che otterrai su un determinato acquisto, è a tua disposizione il campo ““Incolla il link da Aliexpress e controlla il tasso di cashback” alla pagina negozio di AliExpress su LetyShops. Una volta transitato al marketplace cinese attraverso quella pagina, ti basterà procedere all’acquisto normalmente e il tuo rimborso apparirà nel tuo account di LetyShops con stato “in attesa” entro le 24 ore successive.

I tempi per poter effettuare il prelievo del rimborso sono variabili tra i 75 e i 120 giorni e dipendono dai tempi tecnici di pagamento delle commissioni da parte del negozio, a loro volta dovuti ai tempi di spedizione degli articoli e alle politiche di reso.

Ma cosa importa attendere un po’?

Senza fare assolutamente nulla, come per magia apparirà del denaro sul tuo account per il semplice fatto di aver acquistato qualcosa che desideravi. Questa è la bellezza del nostro servizio di cashback e del cashback di AliExpress!

E come se non bastasse, visto che sappiamo quanto i nostri utenti amino AliExpress, occasionalmente regaliamo dei rimborsi altissimi, chiamati Cashback Boost: aumentiamo il tasso di rimborso abituale tra le 3 e le 10 volte, offrendo un cashback anche fino al 50%! Per non perdere queste occasioni, non dovrai fare altro che attivare le nostre notifiche e tenere d’occhio LetyShops!