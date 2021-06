Domani a Cuneo apre "f'Orma", lo spazio multisensoriale per entrare in contatto con la natura

Situato in piazzale Walther Cavallera 13, proprio di fronte alla Casa del Fiume ed adiacente al nuovo Infopoint, f’Orma è a pochi minuti a piedi dal centro cittadino ma già completamente immerso nel Parco fluviale, di cui il visitatore potrà fare un’esperienza immersiva e speciale.

Potrà scoprire i diversi ambienti che compongono il paesaggio fluviale camminando a piedi nudi, con ricadute positive sul benessere psico-fisico. Sentieri per il barefooting e stazioni basate sulla stimolazione multisensoriale permetteranno al visitatore di lavorare su propriocezione ed equilibrio.

Al suo interno il visitatore potrà sviluppare un contatto emozionale con la natura, e in particolare con l’acqua.

Camminare a piedi nudi, il barefooting, è un gesto semplice, che riporta al piacere del contatto con il terreno e con la natura. Inoltre fa bene alla salute perché rinforza la muscolatura delle gambe e favorisce la circolazione del sangue. Un vero e proprio ritorno alle radici, un’occasione per ritrovare le sensazioni di quando si era bambini e si giocava a piedi scalzi.

f’Orma è uno spazio completamente accessibile e inclusivo e pensato anche per i più piccoli, che potranno vivere un’esperienza speciale, in un percorso tematico alla ricerca di Gorg, il gigante d’acqua simbolo del fiume che scorre modellando il paesaggio e lasciando traccia del suo passaggio.

f'Orma sarà aperto, a partire da domani 2 giugno, il sabato, la domenica e nei giorni festivi con due visite guidate la mattina e due al pomeriggio, con prenotazione obbligatoria. Le tariffe promozionali per il mese di giugno saranno: 2 euro per gli adulti e 1 euro per i bambini fino a 10 anni.