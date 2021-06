Campionato FISPES: il Torino FD è campione d'Italia

Un successo tanto meritato, quanto voluto quello del Torino FD che con personaggi di grande spessore calcistico come il "Mister" Michele Del Vecchio, il fondatore Claudio Girardi ed Alessandro Genta "numero uno" della formazione che nel recente fine settimana in quel di Jesolo ha messo a segno un titolo inseguito e fortemente desiderato.

"A Jesolo abbiamo esordito con la nuova divisa che vede oltre all'azienda SISEA dell'AD Roberto Cagnazzo, i colori di AIDO Piemonte che indubbiamente ci hanno portato fortuna, un onore per noi aver potuto esser portacolori del "dono" per uno scudetto che vogliamo dedicare a tutti i malati in lista d'attesa per un trapianto" - aggiunge il Capitano Alessandro Genta.