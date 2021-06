Calcio: Busca 1920, Enrico Beoletto è il nuovo vicepresidente dei grigi

Il Busca 1920 ha annunciato un nuovo importante ingresso in società. Enrico Beoletto è, infatti, il nuovo vicepresidente dei grigi.

Già nel mondo del calcio, Beoletto è stato per anni dirigente dell’Asd Valle Varaita, di cui ha ricoperto il ruolo di presidente fino all’ultima stagione. A margine della sua presentazione, sono anche stati confermati i ruoli nevralgici della dirigenza buschese: Gabriele Rosso come Presidente, Dario Isaia come Amministratore delegato e Graziano Cerutti come Responsabile finanziario.

“L’approdo di Enrico nel nostro staff dirigenziale credo sia la conferma della nostra principale ambizione: quella di crescere all’insegna della solidità, lavorando per rafforzare il settore giovanile e per raggiungere traguardi sempre più importanti con la prima squadra” – spiega Gabriele Rosso.

“Ho scelto di accettare questa nuova sfida perché, sedendoci attorno a un tavolo, io, Gabriele e gli altri dirigenti del Busca 1920 ci siamo resi conto che avevamo l’obiettivo comune di creare una realtà sportiva che potesse fungere da punto di riferimento sul territorio, con una prima squadra di assoluto valore e un settore giovanile ambizioso. L’unione delle forze mira proprio a raggiungere questo traguardo” – conclude Beoletto.