Cossano Belbo, Pedalanghe: vince Fabrizio Caratide

Soddisfatti gli organizzatori della corsa ciclistica Pedalanghe, una competizione che ha visto quasi 450 partecipanti gareggiare su un circuito di 45 km con oltre 1900 metri di dislivello. Vincitore assoluto Fabrizio Caratide mentre tra le donne l'ha spuntata la Fasolis, molto a suo agio nelle sue terre di Langa. Il vice sindaco di Cossano Belbo Luca Luigi Tosa organizzatore dell'evento con i colleghi consiglieri Luca Bosca e Mimmo Ravotti, con Graziella Pace e Luca Garelli della Dynamic Center, con il Pedale Canellese coordinati da Romildo Zotti, si è complimentato con tutti i volontari che hanno contribuito a questa ottima giornata di sport, una vera boccata di ossigeno dopo mesi di chiusure varie

La gara si è svolta comunque secondo i protocolli Covid previsti per queste manifestazioni.

Complimenti sono arrivati dai responsabili del Circuito della Marathon Bike CUP, un circuito di gare in Piemonte che annovera varie tappe tra cui Limone Piemonte e Sestriere. Un grazie ai ragazzi della Pro Loco e ai volontari della Protezione Civile di Cossano Belbo, agli amministratori dei comuni di Castino, Mango, Rocchetta Belbo e Trezzo Tinella per avere messo a disposizione i loro volontari sul percorso che ha visto toccare i loro territori. Alla premiazione erano presenti il Vice Presidente del Consiglio regionale Franco Graglia ed il consigliere della Fondazione CRCN Massimo Gula oltre ai primi cittadini dei comuni in cui è transitata la gara. Visto l'ottimo successo, gli organizzatori pensano sempre più in grande per fare diventare la competizione una gara internazionale. Appuntamento al 2022 con un percorso ancor più accattivante e selettivo .