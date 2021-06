Granda Volley Academy in fermento: giornate di porte aperte, Summer Camp e Academy Summer School

Stagione 2020/2021 ancora in corso, Academy Summer Camp a Loano le prime due settimane di luglio, Academy Summer School a Cuneo dal 14 giugno al 30 luglio e giornate di porte aperte in arrivo per le bambine delle annate tra il 2009 e il 2013: c’è fermento in casa Granda Volley Academy.

L’ultima iniziativa in ordine cronologico lanciata dalla società di via Bassignano è quella delle giornate di porte aperte in vista della stagione 2021/2022.

Le giornate, rivolte alle bambine nate nelle annate dal 2009 al 2013, rappresentano un’occasione ideale per un primo approccio alla pallavolo e al mondo biancorosso. Appuntamento con il responsabile tecnico della Granda Volley Academy Liano Petrelli e il suo staff presso la palestra dell’ex media 4 a Cuneo in via Bassignano martedì 1, giovedì 3, martedì 8 e giovedì 10 giugno in orario 16.30-18 e martedì 15, giovedì 17, martedì 22, giovedì 24 e martedì 29 in orario 17.30-19.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 392.7393604 o via e-mail a academy@cuneograndavolley.it.

Proseguono le iscrizioni all’Academy Summer School, l’Estate ragazzi biancorossa che prenderà il via lunedì 14 giugno. L’iniziativa, rivolta a ragazze e ragazzi nati tra le annate del 2008 e del 2014, si svolgerà dalle ore 9 alle ore 17.30 (con possibilità di preingresso) dal lunedì al venerdì; i partecipanti verranno divisi in gruppi e vivranno giornate all’insegna di sport, attività motoria presso la palestra dell’ex Media 4, lo Stadio del calcetto e del beach volley e il Lido di Cuneo. Non mancheranno anche i momenti dedicati ai compiti e alle uscite, con le visite al caseificio Moris a Caraglio e al vivaio Dal fiore al frutto a Cuneo, e i laboratori targati Cuneo Cultural Camp.

Ci sono ancora alcuni posti disponibili anche per l’Academy Summer Camp della Granda Volley Academy, che si svolgerà a Loano (Savona) in due settimane consecutive di luglio (da lunedì 5 a sabato 10 e da lunedì 12 a sabato 17) presso la struttura ricettiva Loano 2 Village. Dal lunedì pomeriggio al sabato mattina (attiva anche l’opzione Day Camp in orario 9-17) i partecipanti vivranno sei giorni di full immersion pallavolistica, ma non solo: oltre alle sessioni di volley beach, indoor e green guidate da uno staff tecnico di primo piano capitanato da Andrea Pistola, allenatore della Bosca S.Bernardo Cuneo, e Liano Petrelli, non mancheranno i momenti di svago e divertimento in piscina, in spiaggia, alla scoperta del territorio e le lezioni di lingua inglese. Ciliegina sulla torta sarà la partecipazione di due giocatrici della Bosca S.Bernardo Cuneo: l’esperta palleggiatrice e capitana Noemi Signorile e la schiacciatrice Gaia Giovannini, una delle rivelazioni più belle della stagione 2020/2021. Cornici dell’evento saranno il Loano 2 Village, che si sviluppa su quattro ettari di giardini fioriti tra pini marittimi, palme, ed eucalipti e conta tre piscine, di cui una semiolimpionica, e le strutture sportive messe a disposizione dal Comune di Loano. Le attività estive della Granda Volley Academy verranno organizzate nel pieno rispetto delle raccomandazioni ministeriali e federali vigenti e nel rispetto della sicurezza e della salute di tutti i partecipanti; iscrizioni in sede (via Bassignano 14, Cuneo) dal lunedì al venerdì in orario 10-12 e 15-19.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito web www.cuneograndavolley.it, inviare una e-mail all’indirizzo academy@cuneograndavolley.it o chiamare il numero 0171.1961194.

LUCA DI GIACOMO, PRESIDENTE GRANDA VOLLEY ACADEMY «Le giornate di porte aperte per le bambine nate tra il 2009 e il 2013 rappresentano l’ideale trait d’union tra la stagione ancora in corso, nel cui finale ci stiamo togliendo tante soddisfazioni, e la prossima, che speriamo possa segnare un quasi completo ritorno all’attività pre Covid-19. Invitiamo tutte le famiglie a venirci a trovare in palestra nel mese di giugno per conoscere da vicino le nostre proposte e provare le emozioni che uno sport di squadra come la pallavolo permette di vivere».