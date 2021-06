Lpm Bam Mondovì: La centrale Alessia Mazzon ritorna a vestire la maglia del San Giovanni in Marignano

La centrale Alessia Mazzon nella prossima stagione non vestirà la maglia della Lpm Bam Mondovì. La notizia era nell'aria già da diversi giorni, ma ora ha anche i crismi dell'ufficialità. La Consolini San Giovanni in Marignano, infatti, sulla propria pagina social ha comunicato di aver raggiunto l'accordo con tre giocatrici in vista della prossima stagione. Una conferma e due nuovi arrivi, tra cui figura l'ormai ex pumina Alessia Mazzon.

La centrale originaria di Cittadella torna in Romagna dopo appena una stagione trascorsa con maglia del Puma. Si trasferisce al San Giovanni in Marignano anche la palleggiatrice Alice Turco, che in questa stagione ha vestito la maglia della Bosca San Bernardo Cuneo. Chiude il tris di acquisti Ilaria Bonvicini, anche se in questo caso si tratta di una riconferma.