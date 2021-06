A Dronero “Il Bosco” insegna amicizia e condivisione: importante mattinata educativa per i bimbi della scuola primaria di Piazza Marconi

A Dronero questa mattina, martedì 1 giugno, presso “Il Bosco” di Bioma Onlus - Cooperativa Agricola Sociale - è stata un’importante occasione di incontro, educazione e condivisione. In questi mesi, nelle varie materie i bambini hanno affrontato il tema della natura, in particolare il bosco. Accolti dalla responsabile del progetto, Romina Chiapello, oggi hanno invece avuto l’occasione di addentrarsi e scoprirne concretamente le peculiarità. Un importante progetto realizzato in accordo con l’Istituto Comprensivo.

Una lettura per incominciare. La voce di Manuela, una volontaria, racconta la storia di un piccolo scoiattolo che si perde e della solidarietà tra gli animali del bosco per ritrovarlo. Seduti su dei tronchi d’albero i bimbi ascoltano attenti e dopo, guidati da Romina, vanno a scoprire alberi, castagne, nidi di uccelli, fiori, tracce di animali ed insetti. Presente anche Stefania Riboli, membro del consiglio direttivo BIOMA Onlus, di prezioso aiuto nell’attività.

Un bambino trova la pelle di un orbettino, occasione colta da Romina per spiegare ai bambini quella legge della natura, quel “Cenere torna a cenere”. Così, di loro spontanea volontà, i più piccoli decidono di seppellire i resti del serpente vicino ad un castagno, consapevoli che, una volta concime, sarà per l’albero nutrimento, come anche per altre forme di vita.