C’è anche un pezzo del Museo della Bicicletta di Bra sul podio del Giro d’Italia 2021

Un’alleanza porta fortuna, sancita dalla presenza negli spazi del Museo di importanti cimeli della squadra guidata da Savio, come la maglia celebrativa del tricolore 2018, prodotta in edizione limitata dal maglificio Rosti.

Ed ora è di nuovo festa per l’Androni Giocattoli Sidermec, che ha visto il suo corridore Simon Pellaud, aggiudicarsi il primo premio nella classifica dei km in fuga nel Giro d’Italia 2021 da poco concluso.

Tante fughe, tanta visibilità per un team che ha provato in tutto e per tutto, come sempre, ad onorare la corsa. Alla fine sul podio conclusivo di Milano con la maglia rosa di Bernal è salito anche Simon Pellaud.