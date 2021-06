Pamparato: grande attesa per il convegno "L'altra Resistenza"

Il Sindaco dott. Franco Borgna ha stabilito, nel sabato 24 luglio 2021, la data del Convegno “L’altra Resistenza”, finalizzato alla consegna della Cittadinanza onoraria alla memoria del brig. dei Carabinieri Angelo Branca, che salvò, nell’ottobre 1943, il dott. Marco Levi, presidente della Comunità Israelitica di Mondovì.

L’industriale ceramico e banchiere monregalese, all’indomani dell’incendio di Boves, che segnò il rincrudirsi della caccia agli ebrei, si era rifugiato presso l’Osteria della Pace, a Pra di Roburent, per sfuggire alla cattura da parte dei nazisti. Le terribili “leggi raziali” del 1938, approvate anche in Italia dal governo fascista e controfirmate dal Re, dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943, hanno visto la violenta ripresa per ordine dei nazisti, attraverso la Repubblica sociale Italiana, famigerata “repubblichetta” di Salò. Gli ebrei furono braccati per essere catturati e deportati nei Campi di deportazione ed eliminazione.

Il Sottufficiale dell’Arma ebbe la opportunità di arrestare, con estrema facilità, il dott. Levi, ottenendo certo miglioramento della sua carriera ed anche un consistente riscontro economico. Angelo Branca rinunciò a questi benefici, che lo nauseavano ed avendo ben radicata la concezione secondo cui la persecuzione verso gli israeliti era un fatto disumano, avvisò chi ospitava il dott. Levi, in modo che potesse trovare un altro nascondiglio più sicuro. E lo fu la casa di Giovanni Castagnino, in un luogo isolatissimo della vallata, al confino con il territorio di Ormea. Solo ora verrà un segno pubblico di riconoscenza al sottufficiale e forse si avrà un ulteriore passo presso Ministero degli Interni.