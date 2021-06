Fossano: giù il primo cavalcavia del viadotto ‘Levaldigi’

Il viadotto Levaldigi sopra via Ceresolia

Il viadotto ‘Levaldigi’, sovrastante via Ceresolia, è stato abbattuto e la circolazione sulla strada provinciale è già ripresa regolarmente. Si tratta del primo intervento all’interno di un piano che prevede la revisione di tutti i cavalcavia e cavalcaferrovia della tangenziale di Fossano che sormontano strade e reti ferroviarie.

Si tratterà di un’operazione dal costo complessivo di 60 milioni di euro. Questo è quanto stimato dall’Anas dopo la recente decisione di abbattere 11 cavalcavia e 2 cavalcaferrovia. Gli interventi vengono fatti per ripristinare la circolazione dei mezzi pesanti sulla tangenziale, cosa non più avvenuta dopo il crollo del viadotto sottostante via Marene nel 2017.

L’abbattimento del ponte è cominciato venerdì 28 maggio, mentre ieri, 31 maggio, la circolazione di via Ceresolia è stata ripristinata. Si è proceduto a una ‘caduta controllata’ dove il tronco che verrà presto rimpiazzato è stato poggiato su due collinette di sabbia sottostanti.