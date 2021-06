A Carrù festa della Repubblica con i diciottenni: in dono la Costituzione e il corso di primo soccorso (FOTO)

Il comune di Carrù celebra il 2 giugno, festa della Repubblica, insieme ai diciottenni.

Questa mattina, nel rispetto delle norme anti covid, l'amministrazione ha accolto i ragazzi carruccesi che hanno raggiunto la maggiore età: i nati nel 2002 (per i quali lo scorso anno, causa covid, non si era potuta organizzare la tradizionale cerimonia che si svolge dal 2011, ndr) e quelli del 2003.

L'amministrazione ha dato loro il benvenuto nel mondo degli adulti, proponendo una riflessione sui doveri e sulle responsabilità di un buon cittadino, donando loro una copia della Costituzione e un corso gratuito di primo soccorso.

L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana e offre ai ragazzi l'opportunità di partecipare a un corso gratuito di quattro ore per apprendere le manovre base da eseguire in caso di emergenza.

"Saper eseguire le corrette manovre in caso di emergenza è di grande importanza, può essere un aiuto fondamentale per dare tempo all'arrivo dei soccorsi" - ha spiegato Maurizio Arnaldi, presidente del Gruppo Volontari del Soccorso- "Proprio ieri mi è capitato di dover soccorrere il mio vicino di casa che ha accusato un malore, intervenire prontamente significa dare una speranza"

Il comune di Carrù intanto porta avanti il progetto di città cardioprotetta, con l'obiettivo di installare due nuovi DAE (defibrillatore automatico) ogni anno.

"Approfittate di questa bella opportunità" - ha spiegato il sindaco, Nicola Schellino - "ricordate sempre di rispettare la "res publica", da intendersi nel più stretto senso del termine, "la cosa pubblica" e soprattutto informatevi, leggete, solo così potrete essere guidati nelle vostre scelte con uno sguardo critico".

Il consigliere Efrem Biaritz e l'assessore Christian Sciolla, prima della consegna della Costituzione, ne hanno illustrato la storia e la composizione, con interessanti riferimenti anche alla nascita del tricolore e all'Inno nazionale.