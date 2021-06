Niente Grande Fiera d'Estate a Savigliano, Massimo Barolo: "Impossibile prevedere cosa succederà a settembre. Troppi rischi"

Prima il trasferimento, nel 2019, dopo più di 40 anni, da Cuneo a Savigliano, con una prima edizione di grande successo. Poi il 2020, con l'annullamento di tutti i grandi eventi per il Covid.

Tra questi, ovviamente, anche la Grande Fiera d'Estate. Cancellata nel 2020 e, adesso si scopre, anche in questo 2021.

La decisione non è ancora stata ufficializzata, ma la conferma arriva direttamente da Massimo Barolo, amministratore di Al.Fiere Eventi.

"Le norme attuali per gli eventi fieristici valgono solo per la zona bianca. Come possiamo prevedere cosa accadrà a settembre? E se ricapita quello che è successo l'anno scorso? Basterebbe essere in zona gialla per non poter fare la fiera, un evento che richiede mesi di organizzazione e investimenti di decine e decine di migliaia di euro. Il rischio è davvero troppo grande. Il nostro settore ha già sofferto tantissimo, con perdite superiori al 70%. A malincuore, ma io e i miei soci abbiamo deciso di fermare la GFE anche quest'anno. Sul futuro, c'è solo da sperare che tutto torni alla normalità, ma adesso nessuno può prevedere cosa accadrà".