Vezza d'Alba racconta "Le Generazioni": questo il tema scelto da Archivissima 2021

Per il secondo anno consecutivo l'archivio storico comunale di Vezza d'Alba sarà protagonista con i suoi documenti storici all'edizione 2021 di Archivissima, la Notte degli Archivi, che vedrà tantissimi "talk live" in arrivo da tutta Italia, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico conservato negli archivi comunali. Il Festival Archivissima si svolgerà dal 4 al 9 giugno con la collaborazione di Anai (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) coinvolgendo oltre 270 archivi iscritti, 18 regioni e 27 archivi di Stato.

La referente Cristina Quaranta spiega la costruzione della narrazione del video: "Per raccontare le generazioni abbiamo scelto “i soldati” menzionati dalle chiamate descritte nei documenti: gli Ordinati del Seicento e dei secoli successivi ci parlano dei nostri ragazzi, degli uomini di Vezza che sono partiti spesso coinvolti in guerre che non appartenevano loro, per il Duca, il Principe, il Re, per il loro Piemonte e la loro Terra; hanno lasciato la zappa e il badile e chissà quale altro arnese del loro mestiere, per adempiere al loro dovere di cittadino. Dalla Guerra di successione spagnola a alla Grande Guerra, nessuno si è risparmiato per la Patria, e nei documenti ove sono elencati i loro nomi si affacciano tribolazioni, dolori, tutto ciò che una Guerra porta con sé. Una voce narrante ci condurrà attraverso il tempo e gli episodi più significativi".