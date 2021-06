Danneggiamento e disturbo nelle ore serale: individuati i soggetti che, da un paio di mesi, creavano problemi a Boves

Linea dura nel Comune di Boves contro alcuni soggetti che, da un paio di mesi, si sono resi protagonisti di danneggiamenti vari e disturbo della quiete pubblica, soprattutto in orario serale e nel pieno del coprifuoco.

Il sindaco Maurizio Paoletti, in un post su Facebook, ha informato la cittadinanza che i responsabili - due, a volte tre soggetti - sopno stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza e che uno di questi ieri sera è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. "E' inutile dare multe, sarebbe solo una perdita di tempo. Questi personaggi hanno sfasciato una cabina telefonica, preso a calci delle auto in sosta, spaccato un cestino. Finalmente si è intervenuti in modo duro", commenta.