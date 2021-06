L'esperienza di un Wedding Planner a Torino che fa la differenza

Sposarsi in Piemonte significa scegliere di far vivere ai propri ospiti un’esperienza, la nostra regione è infatti una delle più ricche di storia. In primis abbiamo Torino che offre tantissime dimore storiche adibite ai matrimoni ed agli eventi, che possiamo trovare nel centro della città come Location auliche quali ad esempio Palazzo Madama o Palazzo Carignano percorrendo i portici di Via Roma ed attraversando le meravigliose piazze dove una volta passeggiavano i re con le loro dame, oppure possiamo scegliere delle ville sulla collina a pochi minuti dalla città, anch’esse ricche di storia e di racconti.

Chi cerca wedding planner Torino è certo di poter contare su tantissime opzioni, location e servizi che fanno la differenza, per realizzare un momento unico da ricordare tutta la vita.

Se invece il vostro matrimonio volesse diventare un evento per allontanarsi dalla città, il Piemonte offre innumerevoli soluzioni, potrete scegliere le colline del Monferrato del Roero o le Langhe, patrimonio dell’Unesco, ricche non solo di storia ma di una cultura enogastronomica eccezionale.

Scegliere dove sposarsi ed organizzare il proprio matrimonio non è però sempre semplice e dopo questo anno di pandemia abbiamo voluto chiedere a Marta Ippolito, Wedding & Event Planner piemontese perché la figura del Wedding Planner stia diventando sempre più importante.

“ Mai come quest’anno la nostra figura si è rivelata importante per i clienti, in un momento di difficoltà dove la maggior parte delle nostre coppie ha dovuto gestire cambio date, modifiche dei contratti con i fornitori e stress emotivo ci siamo resi conto di essere l’unica certezza, la fuga di informazioni e le continue incertezze hanno spaventato le coppie che però si sono sentite costantemente supportate ed aiutate da noi nella gestione di tutti gli imprevisti.

Ci auguriamo che questo sia l’ultimo anno di difficoltà” continua Marta “ma in ogni caso sono contenta perché per la prima volta, il nostro lavoro è stato valorizzato e soprattutto capito, avere un Wedding Planner non è più una cosa da Vip come pensavano in tanti qualche anno fa, ma tutti possono affidarsi alla nostra figura, la base da cui parte il nostro lavoro è il Budget della coppia, budget dal quale cerchiamo di non allontanarci mai, gestendo ogni fornitura e servizio e disegnando sulla coppia l’intero evento. Organizzare un matrimonio richiede tempo, professionalità e conoscenza, solo così la progettazione ed il coordinamento dell’evento avranno il risultato sperato, nessun dettaglio verrà lasciato al caso e le coppie saranno sempre supportate e consigliate.

Il nostro scopo è quello di realizzare un evento indimenticabile e diverso da tutti gli altri a cui avete partecipato, un evento cucito su di voi e che sia esattamente come l’avete immaginato o magari, anche meglio”.