Nuove tecnologie di materassi sul mercato per aiutarti a dormire meglio

Vi siete mai chiesti quali siano le migliori tecnologie di materassi per dormire meglio?

I materassi a molle

I materassi a molle sono la tecnologia più longeva e, nei suoi diversi tipi, sono i più presenti nelle case di tutti. Ogni tipologia è progettata per soddisfare un certo scopo, vediamone insieme alcune:

Il molleggio Bonnel garantisce qualità e stabilità. Ha delle molli in filo d’acciaio connesse le une con le altre in modo da lavorare come un insieme per offrire all’utente una superficie solida, resistente ed economica per quanto riguarda il materasso.

Il molleggio LFK

È composto da molle sempre interconnesse ma di dimensioni più piccole e in un numero maggiore all’interno del materasso, per cui i materassi di questa tecnologia sono più elastici e reattivi al corpo e ai movimenti.

Molle indipendenti

È una soluzione più avanzata: ogni molla è protetta in un proprio sacchetto di materiale solitamente anallergico; la struttura è racchiusa in una specie di carena che salvaguardia compattezza e integrità. Questi materassi possono comprimersi ed estendersi secondo i movimenti e i bisogni delle diverse parti del corpo con una precisione incredibile.

Memory Foam

Uno dei vantaggi che la tecnologia ha introdotto nel mondo dei materassi è poi la cosiddetta “memoria”. I nuovissimi materassi Memory Foam ormai hanno invaso il mercato. Si tratta di un tipo di materasso la cui tecnologia è nata alla Nasa, come risultato dei loro tentativi per rendere più comodi i sedili nella cabina di comando delle navi spaziali. Il particolare materiale, sviluppato negli anni ’70 e composto da gel rinfrescante, permette che il peso del corpo sia distribuito in maniera uniforme su tutto il materasso, consentendo di mantenere una postura corretta durante tutta la notte. Questo materasso di ultima generazione asseconda ogni movimento del corpo.

I materassi Thermogreen

Ancora più innovativi i materassi Thermogreen che grazie al rivestimento in tessuto di Outalst assorbono il calore in eccesso creando un microclima fresco ed asciutto, oppure quelli Waterlattex che garantiscono ottima traspirabilità che evita la formazione di microrganismi, grazie allo speciale tessuto misto a cotone con trattamento antibatterico.

La tecnologia Octaspring

Utilizza molle ottagonali in foam, distribuendo il peso del corpo su centinaia di punti di comfort nel materasso. La vera differenza della tecnologia Octaspring è dettata dalle diverse zone di portanza. Tali zone aiutano a creare un adeguato supporto per la schiena, fianchi e spalle, permettendo alla spina dorsale di seguire le sue curve naturali, ponendola nella miglior postura possibile. Il materasso con tecnologia Octaspring - grazie alle molle con movimento indipendente - è studiato anche per le coppie, per garantire loro un sonno sereno e indisturbato.

I materassi ibridi

Oltre a quelli con tecnologia a molle, ci sono materassi composti da vari materiali studiati per ottimizzare le esigenze del consumatore. Alcuni esempi di quest’ultima categoria sono quelli a molle indipendenti unite al lattice o quelli con molle indipendenti e schiuma.

I materassi con schiuma innovative

Veniamo ora alle nuove frontiere del riposo: schiume sintetiche come Waterlilly, Polilatex, Evocell e altre schiume viscoelastiche, sono prodotti di nuova concezione che nascono dall’unione di materiali naturali con polimeri sintetici. Il materiale usato per la produzione dei materassi garantisce: ottima elasticità, flessibilità, capacità massima di adattamento alle forme corporee, favoriscono la circolazione del sangue e creano un naturale micro massaggio.

I materassi in schiuma di lattice

Il lattice nasce dalla linfa dell’albero della gomma, il più diffuso si chiama HEVEA BRASILIENSIS . Questa linfa lattiginosa viene estratta praticando delle incisioni diagonali sulla corteccia dell’albero. Dopo vari processi di lavorazione si ottiene un composto schiumoso che viene versato negli stampi, dando vita al materasso in pura schiuma di lattice, studiato con varie strutture per rispondere a tutte le esigenze di confort ed ergonomia. I masselli in pura schiuma di lattice bioalveolata microaereata vengono realizzati a zone differenziate, al fine di poter garantire il miglior sostegno ergonomico. Il materasso in pura schiuma di lattice possiede straordinarie qualità: durevole, antibatterico, resistente, igienico, flessibile, confortevole, anallergico e traspirante.

Il sistema letto completo

Per chi è particolarmente esigente esistono aziende che propongono il sistema letto completo.

È un tipo di materasso più evoluto e composto da più elementi. Il sistema letto non prevede l’uso a completamento della classica rete ma un sommier. Il sommier è formato da una base letto – in legno – e un materasso unito assieme. Sopra a questo primo materasso+base (detto appunto sommier), viene posizionato un secondo materasso. Il sistema letto si conclude poi con il sovramaterasso, cioè un sostegno più sottile che aumento il confort di tutto il sistema. Il nostro corpo appoggiato su un sistema letto come questo percepisce una sensazione di relax senza fine. Il peso del corpo è sorretto a tal punto che non riuscirà mai a raggiungere la base del letto, perché la forza di gravità è assorbita dagli strati di materassi, eliminando la sensazione di durezza e compressione che si percepisce dopo poco tempo che si staziona in un letto tradizionale.

Conclusioni

Attualmente sul mercato esistono diverse tipologie di prodotti pensati per garantirci un sonno confortevole, profondo e rigenerante. Abbiamo visto come le tante tecnologie messe in atto hanno portato innovazione tra le tipologie di materassi in commercio portando a una vasta varietà di possibilità. E tu hai già scelto il tuo nuovo materasso?