Purtroppo la vita sedentaria che in tanti conducono, può avere degli effetti collaterali estremamente importanti.

Negli ultimi anni si sono moltiplicati esponenzialmente i casi di ernia al disco e si tratta di una patologia fortemente invalidante per chi ne soffre. In parole povere, un’ernia del disco è causata da una rottura (è un prolasso) di un disco vertebrale. Questa rottura può essere causata dal fatto che il disco si sia assottigliato proprio perché non sostenuto adeguatamente e soprattutto a causa di una postura scorretta. Fare pochi esercizi mirati significa andare a irrigidire la colonna vertebrale, e soprattutto contribuire ad un importante perdita di flessibilità che comunque con l’aumentare degli anni è un po’ fisiologica. Spesse volte l’ernia del disco è particolarmente dolorosa, perché specie quando è di grandi dimensioni potrebbe andare a premere sui nervi spinali circostanti o sul midollo spinale.

Per essere certi di averla ernia del disco bisogna effettuare visite specialistiche mirate, in genere si arriva anche a fare la risonanza magnetica. Oggi giorno molti vengono indirizzati ozonoterapia e ernia del disco per andare a integrarla in un programma di miglioramento dei sintomi e della condizione patologica stessa. Perché, è chiaro che intervenire esclusivamente sull’ernia ma non andare a agire sulle cause che hanno portato a svilupparla significa incappare continuamente dallo stesso rischio: ecco perché all’ozono terapia viene sempre affiancata la fisioterapia o la ginnastica posturale, ma nei casi di obesità anche una dieta diventa particolarmente utile proprio per andare a gravare il peso sulla schiena.

Come funziona l’ozonoterapia?

Innanzitutto è importante specificare che questo genere di trattamento non viene fatto solamente da persone che hanno problemi alla schiena o lombalgia, ernia, problemi di cervicale. Ad oggi l’ozono viene impiegato in tantissimi ambiti, persino quello della chirurgia estetica, perché i suoi benefici effetti non si riducono esclusivamente ad un’azione antidolorifica o analgesica. Nel caso più specifico dell’ernia, ad esempio, il paziente non troverà che il trattamento riduca esclusivamente il dolore. Questo è possibile considerarlo come un effetto positivo del breve termine, anche perché la sofferenza comincerà a diminuire dopo qualche giorno. Esiste anche un fattore di azione che si rivela sul lungo termine, ovvero la diminuzione dell’entità dell’ernia stessa. E questo accade proprio perché l’ozono a un potere di disidratarla.

Quindi è bene associare ozonoterapia e ernia del disco perché è un trattamento perfetto che ha il potere di intervenire non solo sul sintomo ma sulla patologia stessa. Posto che il disco può diventare talmente doloroso che già la sparizione del dolore stesso è una promessa sufficiente a procedere con il trattamento da parte del paziente.

Oltretutto è importante sottolineare che non esistono controindicazioni quando le infiltrazioni di ozono vengono eseguite da una persona competente e che è perfettamente conscia di ciò che sta facendo. L’unico problema è quello di non andare a superare la dose di ozono necessaria proprio perché si andrebbe a stimolare la produzione di radicali liberi e dunque a creare un problema al sistema immunitario invece che ad agevolare il suo funzionamento come da obiettivo primario.