Al via la stagione estiva al Baladin Open Garden di Piozzo: protagonista Briciola, la nuova birra realizzata con il pane invenduto [FOTO]

Inaugurata ieri 1° giugno la stagione estiva del parco della birra Baladin, al Baladin Open Garden di Piozzo.

Un parterre di autorità per l'evento, che ha visto anche la presentazione in anteprima di Briciola, la birra nata in collaborazione con l’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo.

L’idea si basa sulla volontà di recuperare una parte di pane invenduto, una briciola, trasformandolo in un ingrediente per produrre una birra artigianale. Una buonissima birra in lattina, chiara, leggera e con note di pane appena sfornato.

A brindare con la nuova nata il presidente della Regione Alberto Cirio, da semrpe estimatore delle birre di Teo Musso, perfetto padrone di casa. Presenti anche il senatore Giorgio Bergesio e il deputato Mino Taricco, oltre a tanti ospiti del mondo istituzionale e imprenditoriale del territorio.

Cos’è il Baladin Open Garden? Un giardino di 13.000 metri quadrati da vivere in libertà e in sicurezza. Gli ampi spazi consentiranno di accogliere gli ospiti garantendo tutti gli standard di sicurezza indicati dal Governo, dalla Regione e dal Comune di Piozzo.

Un'estate nel Garden da vivere dal mercoledì al sabato dalle 18 alle 23 e domenica dalle 11 alle 23. Gli orari di chiusura si modificheranno, nei giorni a seguire, secondo le estensioni previste dal Governo.

Un menù rinnovato e pensato dal nostro chef Christian Meloni Delrio. Ampia scelta di hamburger, le focacce farcite della “Focacceria Nazionale”, i Poke Bowl per gli amanti del pesce e i vegetariani e l’immancabile Stinco alla birra Baladin. In chiusura il Birramisù e i gelati “agricoli” con ingredienti del mercato contadino locale. Non sarà necessario attendere in coda la consegna dei piatti ma comodamente seduti al tavolo. Un cicalino avvertirà quando il cibo sarà pronto per il ritiro. Ben 12 spine serviranno la birra Baladin ma l’offerta si arricchirà dei nuovissimi Cocktail Baladin in lattina e dell’ampia gamma di bibite a cui si sono aggiunte le Toniche Baladin perfette per creare il proprio gin tonic.

Gli eventi per un' #EstateNelGarden indimenticabile. (le date potrebbero subire delle variazioni, consultare i profili social)

10/06: concerto della scuola di musica “La Scala del Re”.

23-27/06: ogni sera, esibizione del Circo Madera.

01/07: spettacolo circense, aspettando Circondata.

08/07: concerto musicale di Joe Bastianich, accompagnato dalla sua band The Ramps.

17-18/07: fine settimana dedicato alle birre artigianali del Consorzio Birra Italiana.

18/07: “Una Birra Per l’Estate 2021”, tappa piozzese del campionato italiano di homebrewer.

23/07: concerto di Bobby Solo & the Beat Circus.

25/07: aperitivo contadino con la presentazione del nuovo libro di Teo Musso (da confermare)

29/07: concerto “Piazzolla Portrait” della band Magasin du Café in omaggio ai 100 anni dalla nascita del musicista Astor Piazzolla.

15/08: Ferragosto tra griglie e Ludobus.

26/08: spettacolo del comico Maurizio Lastrico.

29/08: Festa del raccolto del luppolo e pic-nic nel luppoleto. Per tutta la durata degli europei di calcio 2021, verranno trasmesse in diretta le partite.

Ogni mercoledì, all’imbrunire, torna il cinema all’aperto con gli amici di Cinedehors. Dal 6 di giugno riprenderanno le visite al birrificio.