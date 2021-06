Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021: Matteo Greco pronto per il secondo round

Un nuovo capitolo nella carriera di Matteo Greco sta per essere scritto con il prossimo weekend che vedrà il pilota piemontese impegnato sul Misano World Circuit nel secondo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2021.

Dopo l'ottimo avvio di Monza, che permette a Greco di presentarsi sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli quale leader della classifica piloti, il ventitreenne pilota di Alba ritroverà la Ferrari 488 GT3 Evo #3 sulla quale si alternerà con Fabrizio Crestani (ITA).

Per Greco sarà l'esordio assoluto su questa pista con la performante vettura del Cavallino, dopo aver ottenuto una vittoria ed un secondo posto in GT Cup lo scorso anno, alla prima uscita con la Ferrari 488 nella versione Challenge.

Pista più corta rispetto a Monza, con i suoi 4.226 metri, Misano necessiterà di una vettura scattante e reattiva, pronta a districarsi nelle parti guidate che caratterizzano lo sviluppo del tracciato. Un altro aspetto importante sarà il traffico, dato che per questo round sono attese molte vetture in pista che obbligheranno i piloti ad un approccio grintoso con la necessità di compiere dei sorpassi per ambire a risultati di spessore.Le prove libere apriranno il confronto venerdì alle 11:05 ed alle 15:55. Proprio alla luce dell'alto numero di vetture, le qualifiche saranno divise per categoria.

La Ferrari 488 GT3 Evo #3 di EasyRace con Matteo Greco sarà impegnata sabato alle 10:00 per la Q1 e alle 10:35 per la Q2. Gara uno scatterà alle 18:20 mentre gara due è in programma domenica alle 15:10.

La diretta delle due sfide andrà in streaming su www.acisport.it/CIGT e sulle pagine Facebook @cigranturismo e @acisporttv mentre in televisione sarà ACI Sport TV (CH 228 SKY) a garantire il live. Previsti anche collegamenti su RAI Sport (CH 58 DTT) con una programmazione che sarà disponibile a breve sul sito ufficiale del campionato.

Matteo Greco: "Sono davvero contento di tornare a Misano questa volta con la Ferrari 488 GT3 Evo. Non ho dati con questa vettura su questo tracciato, sarà un esordio per me ma grazie a tutti i ragazzi di EasyRace e all'esperienza di Fabrizio sono sicuro che sarò a mio agio fin dai primi giri. L'aspetto del traffico sarà a mio avviso una delle chiavi di lettura più importanti del weekend, sia nel giro secco che sul passo gara. Partire da una posizione avanzata in griglia rappresenterà un sicuro vantaggio, quindi saranno fondamentali le qualifiche. Cercherò come sempre di fare del mio meglio per portare a casa un altro risultato di spessore".