Calcio: cambio sulla panchina del Busca, ecco Andrea Marzanati

Dopo il cambio di direzione nella composizione della squadra societaria, anche il percorso della prima squadra del Busca 1920 presenta alcune novità. Dalla prossima stagione Mauro Giordana non sarà più la guida tecnica dei grigi, e a sostituirlo arriverà Andrea Marzanati.

Classe 1983, Marzanati ha avuto un lungo percorso da calciatore in provincia: cresciuto nella Juniores del Cuneo, ha poi vestito le maglie di Saluzzo, Pro Dronero, Cavour, ancora Saluzzo e infine Costigliolese. Dal 2018 è diventato tecnico della prima squadra del Valle Varaita (in coabitazione con Silano), vincendo il campionato di Prima Categoria.

“Una scelta difficile e sofferta, considerato che con Mauro abbiamo fatto solo un pezzo di percorso, abortito a novembre 2020 con la fine del campionato a causa della pandemia. – spiega il presidente Gabriele Rosso – Nonostante la soddisfazione per il lavoro da lui svolto, alcune considerazioni tecniche maturate all’interno del gruppo societario ci hanno spinti a prendere questa decisione. A lui vanno il ringraziamento per quanto fatto e i migliori auguri per il futuro”.

Con la nuova guida tecnica, il Busca 1920 ha anche definito i rinnovati obiettivi societari: “L’ambizione è quella di continuare a lavorare sui giovani e migliorarci, con la conquista della categoria superiore nel mirino nel breve-medio termine, e siccome crediamo che Andrea abbia tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori tecnici del calcio provinciale, siamo convinti che possa aiutarci a fare un ulteriore salto di qualità. Con lui vogliamo aprire un lungo ciclo”.